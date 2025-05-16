Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü oynayacak mı? Braga - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Braga ile Benfica Portekiz Ligi son hafta maçında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi ise Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı araştırması hız kazandı. Braga - Benfica maçı hakkında futbolseverler Braga - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışı için önemli bir maç olan Braga Benfica maçında Benfica deplasmanda oynanacak. Şampiyonluk yarışında Sporting Lizbon ile son haftada başa baş giren Benfica için galibiyet şart. Peki, Braga - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

BRAGA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Premier Ligi son hafta Braga - Benfica maçı 17 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 20.00'da başlayacak.

BRAGA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ligde 79 puanla 2. sırada olan Benfica ile 65 puanla 4. sırada olan Benfica'nın karşılaşacağı maç TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

BRAGA - BENFİCA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Braga -Benfica maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Braga: Matheus, Victor Gomez, Bambu, Niakate, Vitor Carvalho, Bruma, Adrian Marin, Ricardo Horta, Gorby, Fran Navarro, Gabri Martinez

Matheus, Victor Gomez, Bambu, Niakate, Vitor Carvalho, Bruma, Adrian Marin, Ricardo Horta, Gorby, Fran Navarro, Gabri Martinez Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Orkun, Di Maria, Kerem, Pavlidis

KEREM AKTÜRKOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Portekiz Benfica'da oynayan milli sporcularımızdan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de forma giyeceği öne sürülüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz Premiere Lig son hafta Braga - Benfica karşılaşmasında kadroda yer alacak.