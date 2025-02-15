Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü oynayacak mı? Santa Clara - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Santa Clara ile Benfica Portekiz Ligi 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi ise Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı araştırması hız kazandı. Santa Clara - Benfica maçı hakkında futbolseverler Santa Clara - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışı için önemli bir maç olan Santa Clara Benfica maçında Benfica deplasmanda oynanacak. Peki, Santa Clara - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

SANTA CLARA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Premier Ligi 22. hafta Santa Clara - Benfica maçı 15 Şubat 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 21.00'da başlayacak.

SANTA CLARA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ligde 39 puanla 5. sırada olan Santa Clara ile 47 puanla 2. sırada olan Benfica'nın karşılaşacağı maç S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

SANTA CLARA - BENFİCA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Santa Clara -Benfica maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Santa Clara: de Souza, Sidney, Rocha, Araujo, Adriano, Miguel Lobo Araujo, Almeida, Calila, Silva Vieira, Antonio, Costa

de Souza, Sidney, Rocha, Araujo, Adriano, Miguel Lobo Araujo, Almeida, Calila, Silva Vieira, Antonio, Costa Benfica: Trubin, Fernandez, Otamendi, Lemos Araujo, Bah, Aursnes, Manu, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis

KEREM AKTÜRKOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Portekiz Benfica'da oynayan milli sporcularımızdan Orkun Kökçü'nün ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de forma giyeceği öne sürülüyor. Portekiz Premier Ligi son maçında Moreirense ile oynanan maça ilk 11'de başlayan milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü hafta içinde oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçına da ilk 11'de çıkmışlardı.