Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Benfica - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Portekiz Ligi 5. Hafta)

Portekiz Ligi'nde beşinci hafta maçları Benfica - Santa Clara maçıyla sürüyor. Benfica - Santa Clara maçı hangi gün, saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayabilecek mi. Detaylara bakalım:

BENFİCA FORM TABLOSU

Portekiz Ligi'nin 5'inci haftasında Benfica, Sporting Lizbon'un gerisinde kalmış durumda. Sporting Lizbon 5 maçta 15 puan toplarken, Benfica ise 4 maçta 7 puanda kaldı.

BENFİCA - SANTA CLARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica - Santa Clara maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 22.30'da oynanacak.

BENFİCA - SANTA CLARA MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Santa Clara maçı S Sport ekranından canlı olarak izlenebilecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Portekiz Ligi'nin 5. haftasına girerken 7 puan toplayabilen Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun Uluslar Ligi performansıyla formunun zirvesinde olduğu yorumları yapılıyor ve Benfica'nın Santa Clara ile oynayacağı maçta Kerem Aktürkoğlu'nun süre alacağı ifade ediliyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de sahaya çıkması ise önemli bir ihtimal olarak görülüyor. Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı sorusunun ney cevabı maç saatine doğru belli olacak.