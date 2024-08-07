Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkındaki iddianame kabul edildi: Kaç yıl hapis isteniyor?

Beykoz'da ölümlü kazaya karışan Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Fatma Zehra Kınık'ın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne sebebiyet veren Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianemede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Karara ilişkin tensip zaptı düzenleyen mahkeme ilk duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasına hükmetti.

Öte yandan yaşamını yitiren Batın Barlasçeki’nin avukatı Uysal Uğurlu’nun talebi ile hazırlanan bilirkişi raporunda Fatma Zehra Kınık Demir’in yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce de Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi. Fatma Zehra Kınık'ın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görülecek.