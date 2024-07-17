Kerem Kınık'ın kızının serbest bırakılmasına itiraz edildi

Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazanın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Beykoz'da 9 Temmuz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne sebebiyet veren Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ailesinin avukatları dün savcılığa itiraz dilekçesi verdi.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlas Çeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalara sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Çeki ise yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaza tespit raporunda iki aracın sürücüsü de yüzde 50 kusurlu bulunmuştu.