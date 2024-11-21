Kerem Kınık’ın kızı, “teminat ödeyip” yurtdışı çıkış yasağını kaldırtmak istedi!

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Fatma Zehra Kınık Demir'in yurtdışına çıkış yasağını da kaldırtmak istedi.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, bir motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep oldu.

Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatma Zehra Kınık Demir hakkında 1 kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR

Kazanın ilk duruşması ise 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Basına ve izleyicilere kapalı gerçekleştirilen duruşmada Fatma Zehra Kınık Demir'in karakola gidip imza attığı adli kontrol kararının kaldırılmasına ancak yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

‘TEMİNATLA KALDIRIN’ DEDİ

Fatma Zehra Kınık Demir, avukatları Mustafa Tırtır ve Yıldız Topaç aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçede, yurtdışı çıkış yasağının da “teminatla” kaldırılmasını talep etti.

Dilekçede, “Müvekkilimiz bu olayda kusursuzdur. Adli kontrol kararının kaldırılmasına ve teminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz” denildi.

MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme ise Kınık Demir’in itirazını reddedip, yurtdışına çıkış yasağının yerinde olduğuna hükmetti.