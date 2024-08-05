Kerem Kınık’ın kızının avukatı Kızılay yöneticisi çıktı!

Beykoz'da 9 Temmuz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne sebebiyet veren Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı. Kınık'ın avukatı ise Kızılay yöneticisi Osman Baturhan Dursun.

Beykoz'da 9 Temmuz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan veren Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı.

Fatma Zehra Kınık’ın avukatlığını ise Ticaret Bakanlığı’na bağlı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) göre Kızılay Bakım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Baturhan Dursun’un yaptığı görüldü.

Kızılay Bakım A.Ş. ise 156 yaşındaki Türk Kızılayı’na bağlı şirketlerden biri.

Dursun’un Numan Kurtulmuş’un kurucusu olduğu HAS Parti’den milletvekili adayı olduğu, bir dönem de Yeşilay Genel Sekreteri olarak görev yaptığı biliniyor.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görülecek.

İddianamede, Fatma Kerem Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.