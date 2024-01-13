Kerem Yavaş: "Beşiktaş maçında kulübümüzü iyi temsil etmek istiyoruz"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 2-0 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci devreye galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Salı günü Beşiktaş ile oynayacakları kupa maçına odaklandıklarını belirten Yavaş, o maçta da kulübü iyi temsil etmek istediklerinin altını çizdi.



Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "İkinci devrenin ilk maçıydı. Başından sonuna kadar üstün olduğumuz, istediklerimizi sahaya yansıttığımız bir maç oldu. Keçiörengücü ilk devrede iyi oynayan, iyi maçlar çıkaran sonradan düşüş yaşayan bir ekipti. Son maçlarda kaybettikleri puanlar oyun güçlerinin paralelinde değildi. Tehlikeli bir takım. Özellikle ön hatları atletik oyunculardan kurulu. Boş alanları iyi kullanıyorlar ve hatta ligimizin en çok dribbling yapan takımı. Bu ciddiyetle maça hazırlandık. İlk devreyi lider bitirip bunun keyfini çıkardık. Sonrasında bunun sorumlulukları olduğunun farkındaydık ve bu sorumlulukla devre arası çalıştık. İkinci yarının ilk maçında evimizde de kazanmak istiyorduk ve kazandık. Şimdi önümüzde salı günü bir kupa maçı var. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya karşı mücadele edeceğiz. Tamamen oraya odaklanıp, oraya iyi hazırlanıp kulübümüzü iyi temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.