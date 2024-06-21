Kereste atölyesinde korkutan yangın

Konya’da kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Gümüşlü Sokak üzerinde bulunan kereste atölyesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kereste atölyesinin yan tarafında bulunan odun ve keresteler, henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

Dumanlar gökyüzünü yükselirken, fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ve çalışanların yardımı ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İşçiler, alevlerin yanında bulunan sağlam malzemeleri iş makineleri ile başka yere taşıdı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



