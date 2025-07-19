Kereste fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi’nde Orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmede çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi’nde meydana gelen yangın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren işletmede başlayan yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını da titizlikle yürüttü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde daha da güçlendirilen itfaiye teşkilatı; merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her noktada hızlı ve etkili müdahaleleriyle dikkat çekiyor.