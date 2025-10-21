Kereste işletmesinde iş cinayeti

Alınmayan önlemler işçi yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir kereste işletmesinde çalışan 58 yaşındaki işçi Cemal Vaizoglu’nun üzerine tomruk düştü. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

