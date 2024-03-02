Kereste marangozhanesinde yangın paniği

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan kereste marangozhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Ajans Haberleri 02.03.2024 23:38 Giriş: 02.03.2024 23:38

Güncelleme: 02.03.2024 23:38 Kaynak: İHA

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