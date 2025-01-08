Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu yasadışı bahis soruşturmasında listeye yeni ünlü isimler eklenmeye devam ediyor.

İstanbul Başsavcılığı dün sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Evinden gözaltına alınan Kerimcan Durmaz, sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi.

BAŞSAVCILIK, AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Durmaz’ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Kerimcan Durmaz olarak bilinen kişinin herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır."