Kerimcan Durmaz tutuklandı

Yasadışı bahis soruşturmasında dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı.

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu yasadışı bahis soruşturmasında listeye yeni ünlü isimler eklenmeye devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yüksek takipçi sayılı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplardan yapılan yasa dışı bahis sitelerinin reklam paylaşımları üzerine başlattığı soruşturmaları devam ediyor.

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de bulunduğu bazı ünlü isimler bu konuyla gündemdeyken; Kerimcan Durmaz da işe dahil oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Yasadışı bahis” suçlamasıyla Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

BU SABAH ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık tarafından "Yasadışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir" açıklaması yapıldı.

Dün gözaltına alınan fenomen bu sabah adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Kerimcan Durmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Kerimcan Durmaz tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Durmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı.

İddialara konu olan sahnede bulunan kişinin sahnede bulunan kişinin kendisinin olduğunu belirten Durmaz, "Bu mekan Malta’da yer alan eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye’ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı" diye konuştu.

Çıktığı sahneyle ilgili faturayı da ifadesiyle birlikte sunmak istediğini söyleyen Durmaz, çıktığı sahne karşılığında 10 bin euro tutarında kazanç sağladığını belirterek "Bununla alakalı prodüksiyon firması üzerinden faturamı kestim" dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" diye konuştu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Durmaz’ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Kerimcan Durmaz olarak bilinen kişinin herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır."