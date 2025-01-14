Kerimcan Durmaz’ın 'tutukluluğa itiraz' talebi reddedildi

Yasadışı bahse özendirdiği ve teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz’ın avukatı aracılığıyla yaptığı ’tutukluluğa itiraz’ talebi reddedildi.

Kerimcan Durmaz’ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği’ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu yasadışı bahis soruşturmasında listeye yeni ünlü isimler eklenmeye devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yüksek takipçi sayılı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplardan yapılan yasadışı bahis sitelerinin reklam paylaşımları üzerine başlattığı soruşturmaları sürüyor..

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de bulunduğu bazı ünlü isimler bu konuyla gündemdeyken; Kerimcan Durmaz da konuya dahil olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Yasadışı bahis” suçlamasıyla Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı.

Durmaz, 7 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifadesinden iddiaları reddeden Durmaz, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı.