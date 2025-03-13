'Keriz silkelemek' ne demek? 'Keriz silkeleme' nasıl olur?

Gündelik konuşmalarda ve özellikle finans, yatırım ve ticaret dünyasında sıkça duyulan "keriz silkelemek" deyimi, genellikle kötü niyetli girişimlerin ve manipülasyonların bir ifadesi olarak kullanılır. Peki, "keriz silkelemek" ne demek? Bu deyimin kökeni nereden gelir ve hangi alanlarda nasıl kullanılır? Detaylara bakalım:

KERİZ SİLKELEMEK NE DEMEK?

"Keriz silkelemek" deyimi, kurnaz veya tecrübeli kişilerin, saf, bilgisiz ya da kolay aldatılabilen insanları maddi veya manevi olarak zarara uğratması anlamına gelir. Genellikle dolandırıcılık, kandırma, haksız kazanç sağlama veya manipülasyon yoluyla birilerinin zarara uğratılması durumlarını tanımlamak için kullanılır.

Bu deyim, özellikle finans ve yatırım dünyasında kullanılarak bilinçsiz yatırımcıların büyük zararlar yaşadığı durumları ifade eder. Borsa, kripto para piyasaları ve emlak sektörü gibi yatırım araçlarında, piyasanın tecrübeli oyuncularının bilgisiz yatırımcıları yanlış yönlendirerek onların zarar etmesine sebep olması bu kavrama örnek olarak gösterilebilir.

KERİZ SİLKELEMEK DEYİMİNİN KÖKENİ

Türkçede "keriz" kelimesi, saf, kolay kandırılabilen kişi anlamına gelir. "Silkelemek" ise bir şeyden fazlalıkları ya da işe yaramayan kısımları atmak anlamına gelir. İki kelimenin birleşimiyle "keriz silkelemek" deyimi, saf insanları kandırarak onların maddi veya manevi kayıplar yaşamasını sağlamak anlamında kullanılmıştır. Bu deyim zaman içinde çeşitli sektörlerde farklı bağlamlarda yaygınlaşmıştır.

KERİZ SİLKELEMEK HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Bu deyim farklı alanlarda farklı anlamlar taşıyabilir:

1. Finans ve Yatırım Dünyasında: Borsa, kripto para ve yatırım piyasalarında "keriz silkelemek" deyimi, küçük yatırımcıların bilinçsiz hareket etmeleri sonucu büyük kayıplar yaşaması anlamına gelir. Büyük yatırımcılar, piyasa manipülasyonları yaparak küçük yatırımcıları yönlendirir ve onların zarar etmesine neden olur. Bu duruma borsa yatırımcıları arasında "balinaların küçük yatırımcıları silkelemesi" olarak da rastlanır.

2. Ticaret ve Pazarlamada: Bazı pazarlamacılar veya satıcılar, müşterilerini gereğinden fazla para harcamaya yönlendirerek onları maddi zarara uğratabilir. Lüks tüketim ürünlerinde, sahte indirimlerde veya gereksiz hizmetlerin pazarlanmasında "keriz silkelemek" stratejileri görülebilir.

3. Kumar ve Bahis Sektöründe: Kumarhaneler, bahis siteleri ve yasa dışı şans oyunları gibi yerlerde, sistemin aslında oyuncunun aleyhine kurulu olduğu ve insanların kaybetmeye mahkum olduğu sıkça vurgulanır. Kumar sektöründe, deneyimsiz veya kontrolsüz oyuncuların sürekli kaybetmesi "keriz silkelemek" olarak tanımlanır.

4. Sosyal Medya ve Dolandırıcılıklar: Son yıllarda sosyal medya ve internet dolandırıcılıkları da "keriz silkelemek" deyimiyle ilişkilendirilmektedir. Sosyal medya üzerinden yapılan Ponzi sistemleri, sahte yatırım vaatleri, hızlı para kazanma planları gibi dolandırıcılıklar, insanları kandırarak maddi kayıplar yaşatmaktadır.

KERİZ SİLKELEMEKTEN KAÇINMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Bilgi eksikliği ve dikkatsizlik, dolandırılmanın en büyük nedenlerinden biridir. Bu nedenle aşağıdaki önlemler alınarak "keriz silkelemek" tuzağından kaçınılabilir: