Kerkenez Ne Demek? TDK Anlamı, Özellikleri ve Günlük Dilde Kullanımı

Türkçede hem biyolojik hem de mecaz anlamlarıyla dikkat çeken kelimelerden biri de kerkenezdir. “Kerkenez ne demek?”, “TDK’ya göre kerkenez anlamı nedir?” ve “Kerkenez günlük dilde nasıl kullanılır?” gibi sorular, özellikle kelimenin farklı bağlamlarda karşımıza çıkması nedeniyle sıkça araştırılır. Bu yazıda kerkenez kelimesinin sözlük anlamından halk arasındaki kullanımına kadar tüm yönlerini ayrıntılı biçimde ele alıyoruz.

KERKENEZ NE DEMEK?

Kerkenez, Türk Dil Kurumu’na göre bir kuş türünün adıdır. Hayvan bilimi kapsamında değerlendirilen bu kelime, doğada belirli fiziksel ve davranışsal özelliklere sahip bir yırtıcı kuşu tanımlar.

TDK’YE GÖRE KERKENEZ ANLAMI

TDK’de kerkenez şu şekilde tanımlanır:

“Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 santimetre uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus).”

Bu tanıma göre kerkenez; orta boylu, yırtıcı kuşlar grubunda yer alan ve doğada avlanma biçimiyle dikkat çeken bir türdür. Kızılımsı tüyleri ve havada asılı kalarak avını gözleme yeteneği, onu diğer kuşlardan ayıran belirgin özellikler arasındadır.

KERKENEZİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Özellik Açıklama Boy Yaklaşık 35 cm Tüy Rengi Kızılımsı ve kahverengi tonlar Beslenme Küçük canlılar ve leş Yaşam Alanı Açık araziler, tarım alanları, şehir çevreleri Davranış Havada sabit durarak av gözleme

KERKENEZ KELİMESİNİN GÜNLÜK DİLDE KULLANIMI

Kerkenez kelimesi yalnızca biyolojik bir terim olarak kullanılmaz. Günlük dilde ve halk arasında, kelime zaman zaman mecaz anlamlar da kazanmıştır.

1) Meraklı ve Sürekli Gözleyen Kişi Anlamında

Kerkenez, avını yukarıdan dikkatle izleyen bir kuş olduğu için, bazı bölgelerde her şeye dikkatle bakan, etrafı kollayan kişi anlamında kullanılır.

Örnek kullanım: “Bütün mahalleyi kerkenez gibi izliyor.”

2) Hafif Alaycı veya Argo Anlam

Günlük konuşmada nadiren de olsa, birini küçümseyici ya da hafif alaycı biçimde tanımlamak için kullanılabilir. Bu kullanım resmî değildir ve bağlama göre anlam kazanır.

3) Doğaya ve Kuşlara Aşina Topluluklarda Yaygın Kullanım

Kırsal kesimlerde ve doğayla iç içe yaşayan topluluklarda kerkenez kelimesi, sıklıkla doğrudan kuşu tanımlamak için kullanılır ve mecaz anlam taşımaz.

Kerkenez ne demek?

Kerkenez, kartalgillerden olan, yaklaşık 35 cm boyunda, kızılımsı tüylere sahip bir kuş türünün adıdır.

Kerkenez TDK anlamı nedir?

TDK’ya göre kerkenez; leşle beslenen, kartalgillerden bir kuş türüdür.

Kerkenez kelimesi mecaz anlamda kullanılır mı?

Evet. Günlük dilde, etrafı sürekli izleyen veya meraklı kişiler için mecaz anlamda kullanılabilir.

Kerkenez argo bir kelime midir?

Hayır, kelimenin kökeni argo değildir; ancak bağlama bağlı olarak alaycı veya hafif küçümseyici bir ton kazanabilir.

Kerkenez kelimesi, TDK’ya göre belirli bir kuş türünü ifade eden bilimsel bir isim olmakla birlikte, günlük dilde zaman zaman mecaz anlamlar da kazanır. Hem doğa terimi hem de halk arasında kullanılan bir ifade olması, kelimeyi Türkçede dikkat çekici kılar. Anlamı doğru kavramak için, kerkenezin kullanıldığı bağlamı göz önünde bulundurmak her zaman en sağlıklı yaklaşımdır.