Kerkük'te yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri 12 saati buluyor

KERKÜK (AA) - Irak genelini etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar sonrası ulusal elektrik hizmetlerinde meydana gelen aksamalar nedeniyle Kerkük'teki elektrik kesintilerinin 12 saati bulduğu bildirildi.

Kerkük Elektrik Müdür Yardımcısı Danyal Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşadıklarını, bunun da elektrik hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açtığını söyledi.

Salahaddin-Hadise elektrik hattına 29 Ağustos'ta düzenlenen bombalı saldırının da ülke genelinde ve Kerkük'te elektrik kesintilerine neden olduğunu aktaran Abdullah, aldıkları elektrik hizmetinin günde 12 saate kadar düştüğünü kaydetti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte elektriğe duyulan ihtiyacın da arttığına işaret eden Abdullah, yaşanan aksaklıklar sonucu Kerkük'te elektrik kesintilerinin günde 12 saati bulduğunu ifade etti.

İçinde olduğumuz ağustos ayının sonuna kadar elektrik hizmetinde sıkıntı yaşanabileceğini aktaran Abdullah, vatandaşlardan elektriği daha tasarruflu kullanmalarını istedi.

Irak'ta özellikle yaz aylarında sıklaşan elektrik kesintilerine karşı halk, mahalle jeneratörlerinden ücret karşılığında belirli kapasitede elektrik hizmeti almaya çalışıyor.

Çoğu mahalle jeneratörü ise 24 saat boyunca elektrik hizmeti veremiyor.​​​​​​​