Kerkük'teki protestolarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Irak’ın Kerkük kentinde ordu kontrolündeki binanın KDP’ye devredilmesine yönelik kararın ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 4’e yükseldi. Karar ertelenirken olaylar sebebiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde ordu kontrolündeki binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesine karşı başlayan protestolarda ölü sayısı 4’e yükseldi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestolarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin bugün hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığını, olaylarda 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Nuri, hafif yaralıların hastanelerden taburcu olmaya başladıklarını da aktardı.

KARARDAN VAZGEÇİLDİ

Öte yandan Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi, kentteki Ortak Operasyonlar Komutanlığı güçlerinin kullandığı binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) teslim edilmesi kararının ertelendiğini ve göstericilerin protestolarına son verildiğini duyurdu.

Vali Cuburi, sosyal medya hesabı "Facebook" üzerinden yayımladığı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu, merkezi yönetime bağlı güçlerin kullandığı binanın KDP'ye teslim edilmesi konusunun ertelendiğini bildirdi.

Vali, bina önünde bulunan protestocularla görüşerek Başbakanın verdiği "erteleme" talimatını kendilerine anlattığını ve bunun üzerine göstericilerin çadırları toplayıp protestolarına son verme ve kapatılan yolu açma kararı aldığını ifade etti.

Öte yandan çıkan olaylar nedeniyle dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.