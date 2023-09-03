Kerkük'teki protestolarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Irak’ın Kerkük kentinde ordu kontrolündeki binanın KDP’ye devredilmesine yönelik kararın ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 4’e yükseldi. Karar ertelenirken olaylar sebebiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.
Irak'ın Kerkük kentinde ordu kontrolündeki binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesine karşı başlayan protestolarda ölü sayısı 4’e yükseldi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestolarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin bugün hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığını, olaylarda 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Nuri, hafif yaralıların hastanelerden taburcu olmaya başladıklarını da aktardı.
KARARDAN VAZGEÇİLDİ
Öte yandan Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi, kentteki Ortak Operasyonlar Komutanlığı güçlerinin kullandığı binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) teslim edilmesi kararının ertelendiğini ve göstericilerin protestolarına son verildiğini duyurdu.
Vali Cuburi, sosyal medya hesabı "Facebook" üzerinden yayımladığı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu, merkezi yönetime bağlı güçlerin kullandığı binanın KDP'ye teslim edilmesi konusunun ertelendiğini bildirdi.
Vali, bina önünde bulunan protestocularla görüşerek Başbakanın verdiği "erteleme" talimatını kendilerine anlattığını ve bunun üzerine göstericilerin çadırları toplayıp protestolarına son verme ve kapatılan yolu açma kararı aldığını ifade etti.
Öte yandan çıkan olaylar nedeniyle dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te IŞİD’in ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.
IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği bağımsızlık referandumu ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.
Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.
Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, eylemciler Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.
Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenlemişti.
Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması ve olayların büyümesi üzerine, kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.
Dün 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.