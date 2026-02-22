Kerkük’te gaz boru hattında patlama

Irak'ın Kerkük vilayetindeki bir gaz boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak’ın Kerkük vilayetinde dün bir gaz nakil hattında patlama meydana geldi. Patlamanın, Kerkük’e bağlı Bacvan bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.