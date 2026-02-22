Giriş / Abone Ol
Kerkük’te gaz boru hattında patlama

Irak’ın Kerkük vilayetinde gaz nakil hattında meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmazken, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Dünya
  • 22.02.2026 09:29
  • Giriş: 22.02.2026 09:29
  • Güncelleme: 22.02.2026 09:55
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DepoPhotos

Irak'ın Kerkük vilayetindeki bir gaz boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak’ın Kerkük vilayetinde dün bir gaz nakil hattında patlama meydana geldi. Patlamanın, Kerkük’e bağlı Bacvan bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

