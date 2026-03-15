Kerkük’te Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Beşir nahiyesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi.

Dünya
  • 15.03.2026 19:56
  • Giriş: 15.03.2026 19:56
  • Güncelleme: 15.03.2026 19:58
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, saldırının Beşir nahiyesindeki Haşdi Şabi’nin 61. Alay Komutanlığı karargahındaki silah deposuna yönelik yapıldı.

Saldırı sırasında karargahta art arda patlamalar olurken can kaybı yaşanmadı.

