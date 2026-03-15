Kerkük’te Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı
Irak’ın Kerkük kentine bağlı Beşir nahiyesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi.
Kaynak: AA
Irak’ın Kerkük kentine bağlı Beşir nahiyesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, saldırının Beşir nahiyesindeki Haşdi Şabi’nin 61. Alay Komutanlığı karargahındaki silah deposuna yönelik yapıldı.
Saldırı sırasında karargahta art arda patlamalar olurken can kaybı yaşanmadı.