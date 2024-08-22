Kesal: Başarıya giden yol emekten geçer

Kültür Sanat Servisi

Ercan Kesal, 6. Edremit Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşarak “Cebimdeki Ekmek Kırıntıları” adlı kitabındaki deneyimlerinin hayatına ve sanat kariyerine katkılarını paylaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen fuar, Altınkum Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi ve birçok sanatçıyı ağırladı.

Kesal, kelimelerin gücünü nasıl keşfettiğini ve bu farkındalığın hayatına kattığı derin anlamları samimi bir şekilde anlattı. Söyleşide, her insanın varoluşsal bir derdi olduğuna ve bu derdin ancak eylemle farkına varılabileceğine dikkat çekti. Sinema kariyerine geç başlamasına rağmen, doğru insanlarla çalışmanın önemini vurgulayan Kesal, başarıya ulaşmanın sadece yetenekle değil, büyük bir emek ve çabayla mümkün olduğunu ifade etti.

ZEKÂ YÜZDE 1 KALANI ÇABA

"Üç Maymun” filmiyle sinemadaki ilk uzun metrajlı deneyimini yaşayan Kesal, sinema ve tiyatroda uzun yıllar boyunca yer almış biri gibi algılansa da, sinemada sadece 12-13 yıldır bulunduğunu belirtti. Başarısını, yetenekten çok, sürekli okuma, yazma ve yeni şeyler yapma arzusu ile bağdaştıran Kesal, Einstein’ın “Zekâ yüzde 1’dir, geri kalan emek, kan, ter, gözyaşı ve çabadır" sözlerini hatırlatarak çalışmanın önemini vurguladı.

Kesal, konuşmasında emek ve çalışmanın günümüzde değersizleştirildiğine dikkat çekerek, Köy Enstitüleri modelinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Çalışmanın ve üretmenin toplumda yeterince takdir edilmediğini, hızlı ve kolay başarı arayışının yaygınlaştığını eleştirdi. Eğitim sistemi ve müfredatın bu doğrultuda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Kesal, Köy Enstitüleri modeline yeniden odaklanmanın önemine değindi.

Kesal’ın bu içten konuşması, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Söyleşinin sonunda Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Erdoğan Dursun, Kesal’a bir teşekkür plaketi verdi.

19 Ağustos’ta başlayan Edremit Kitap Fuarı, 25 Ağustos’a kadar devam edecek ve kitapseverlerle edebiyat dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirecek.