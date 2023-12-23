Keşan’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesi Küçükdoğanca köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Küçükdoğanca köyü istikametinden gelerek kavşağa giriş yapan Görkem Özdoğan (26) yönetimindeki otomobil, Keşan’dan Paşayiğit Mahallesi istikametine giden O.G. (29) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler Görkem Özdoğan ve O.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.A., H.D. ve R.F. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Görkem Özdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.