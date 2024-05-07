Keşan’da 2 şüphelinin üst aramasında 20,63 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 şüphelinin üst aramalarında 20,63 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi’nde şüphelendikleri G.D. ve G.K’yı durdurdu. G.D.’nin üst aramasında poşet içerisinde 14.79 gram, G.K.’nın üst aramasında ise poşet içerisinde 5,84 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.