Keşan’da alev alan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak’ta müstakil bir evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.