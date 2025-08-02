Keşan’da anız yangını; akaryakıt istasyonu ve ormana sıçramadan söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde akaryakıt istasyonunun arkasında çıkan anız yangını, istasyondaki LPG boruları ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Korudağı mevkisinde, Mahmutköy kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunun arkasında çıktı. Elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevleri fark eden akaryakıt istasyonu görevlilerinin ihbarı üzerine, bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin de havadan destek verdiği yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı. Alevlerin, akaryakıt istasyonundaki LPG borularına ve yolun karşısındaki ormana metreler kala kontrol altına alınması, derin nefes aldırdı. Yangın söndürme çalışmalarını, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ile Keşan Orman İşletme Müdürü Ulaş Ahatoğlu da yakından takip etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.