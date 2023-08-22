Keşan’da bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Karaağaç Çeşme Sokak’taki bir düğünde, henüz bilinmeyen sebeple gruplar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç. ve A.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ç. ve A.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, şüpheli olarak tespit edilen İ.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.