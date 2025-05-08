Keşan’da boşaltılan okullarda hırsızlık iddiası: CHP’li Yazgan’dan MEB’e tepki

Keşan’da depreme dayanıksız oldukları için boşaltılan okullara ilişkin hırsızlık iddialarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görmezden geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan’da boşaltılan okullara ilişkin hırsızlık iddialarını TBMM gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Evrensel'in aktardığına göre; Yazgan, boşaltılan ya da yıkılan okulların yerine yenisinin yapılmamasının eğitimi sekteye uğrattığına dikkati çekerek “İki yıl önce yıkılan İnönü Ortaokulu’nun inşasına yakın zamanda başlandığını, bir yıl önce boşaltılan Anafartalar Ortaokulu ile altı ay önce boşaltılan Cumhuriyet Ortaokulu’nun yerine ise halen yeni okulların yapımına başlanmadı” hatırlatmasını yaptı ve bu binalarda hırsızlık iddiaları ve yaşanan yangınlara ilişkin inceleme yapılıp yapılmadığını sordu.

Soru önergesini yanıtlayan Bakan Yusuf Tekin, İnönü Ortaokulu’nun Eylül 2025 itibarıyla eğitime açılmasının planlandığını ve boşaltılan okulların demirbaşlarının taşındığı bilgisini verdi.

Tekin’in yanıtını değerlendiren Yazgan, “Bakanlık gözlerini kapatmış durumda. Soru önergemize yanıtta yangına ve hırsızlık olaylarına değinmemiş bile. Gerçeği neden görmezden geliyorsunuz? Bir inceleme yapmak bu kadar zor olmamalı” ifadelerini kullandı.