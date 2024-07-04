Keşan’da devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde seyir halindeyken yan ayaklığı açılan motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki motosiklet, bir AVM bahçesinde seyir halindeyken yan ayaklığının açılması sonucu devrildi.

Devrilen motosikletin sürücüsü M.D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.