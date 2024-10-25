Keşan’da elektrikli scooterdan düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı
Kaynak: İHA
Edirne’nin Keşan ilçesinde elektrikli scooterdan düşen çocuk, yüzünden yaralandı.
İddiaya göre, Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinden Sanayi Kavşağı istikametine doğru kaldırımdan giden U.T.K. (15), kontrolden çıkan scooterdan düştü.
Yüzü yere çarpan U.T.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.