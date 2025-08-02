Keşan’da koşu yapan sporcuya tüp kamyonu çarptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Gelibolu yolunun kenarında koşu yaparken tüp kamyonunun çarptığı sporcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan-Gelibolu yolunun kenarında koşu yapan sporcu H.K.’ya, Sanayi Kavşağı istikametinden Dr. Sadık Ahmet Kavşağı istikametine giden, İ.K. yönetimindeki 17 RY 351 plakalı tüp kamyonunun ayna kısmı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen H.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sporcu, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. H.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.