Keşan’da kuvvetli yağışta lise bahçesi su altında kaldı
Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle lise bahçesi su altında kaldı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kuvvetli yağış nedeniyle Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki Keşan Lisesi’nin bahçesini su bastı. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Meteoroloji'den alınan bilgide ilçede bugün yağış beklenmediği bildirildi.
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