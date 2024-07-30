Keşan’da mermer ocağı istenmiyor

Ülkenin doğu ucunda madene karşı Arhavililer ayağa kalkarken Batı’da Edirne’nin Keşan ilçesinde bir başka direniş var. Karlıköy ve Yeşilköy arasında mermer ocağı tesisi için ÇED süreci başlatılmasına karşı ilçe halkı harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 1’inci Bölge Müdürlüğü, andezit (mermer) ocağı ve kırma eleme tesisine karşı çıkanlar bine yakın imza topladı. İmzalar bugün Edirne Valiliği Çevre ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilmek üzere Keşan Kaymakamlığı’na teslim edilecek.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, bölge halkının mermer ocağına karşı çıktığını belirterek şunları söyledi: “Bu tesiste yılda bir milyon taş işlenecek. Bunun 610 bin tonu kamyonlarla taşınacak. 50-60 kilogram dinamitle zenginleştirilmiş patlayıcı kullanılacak. Bu ocaklar, daha önce olduğu gibi tarıma, suya, bağ bahçeye zarar verecek. Taş kırma faaliyetleri bittikten sonra geriye büyük tahribat kalacak. Taş ocağı istemiyoruz.”

Karlıköy halkından Özgün Elmaz ise projeden dört beş köyün zarar göreceğini söyledi. Elmaz, "Köylerimiz tarım, hayvancılık ve arıcılıkla geçiniyor, çok sayıda meyve bahçesi var. Maden ocağı yapılırsa bunlar zarar görecek. Kurulacak olan maden ile günlük 1 ton andezit çıkarmayı planlıyorlarmış. Patlamalar sırasında 6 şiddetinde deprem hissi olacağı söyleniyor. Köydeki evler çalışmalarında yıkılır. Burası eski Rum evlerinin olduğu yer, eski manastır var, hepsi zarar görecek. Patlatma sırasında ortaya çıkacak olan toz da hem sağlığımızı hem doğamızı mahvedecek" diye konuştu.