Keşan’daki KYK kız yurdunda taciz iddiası

Haber Merkezi

İstanbul Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz olayının ardından bir Edirne’deki Keşan Kız KYK Yurdu’nda da benzer bir olay meydana geldi.

Evrensel’de yer alan habere göre, öğrenciler, ranzaların üzerinde bir erkeğin sosyal medya hesabının yazılı olduğunu fark etti. Bunun üzerine yurt idaresine gidip durumu anlatan öğrenciler, “Ranzalar siz gelmeden önce taşındı, taşıyan kişiler yazmıştır” yanıtını aldı.

Yazının önceden olmadığı belirten öğrenciler bunu ifade ettiklerinde konu üzerinde durulmadığını dile getirdi. Ayrıca öğrenciler, güvenlik personellerinin yurt koridorlarında sürekli gezdiğini ve rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu da ileri sürdü. Yurt yönetimi ise iddialarla ilgili dün süreç başlatmadı.