'Keser' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

İzmir'de, yapılan operasyonda 'Keser' olarak bilinen suç örgütünün lideri ile 4 üyesi, toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye genelinde yapılan 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında, kentte faaliyet yürüten 'Keser' suç örgütünün liderinin de olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Harekete geçen İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Torbalı ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında suç örgütü lideri Hasan Keser'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan, şüphelilerin 'ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokmak' gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.