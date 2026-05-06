Keser’den ders gibi dik duruş

81 yaşındaki sanatçı Mustafa Keser, bir konserinde fıkra anlatırken “Kayserili fıkrası değilmiş Yahudi fıkrasıymış. Ulan Kayseriliyle Yahudi'nin farkı mı var oğlum? Yanlış anlaşılmasın, ikisi de hesap kitap...” ifadelerini kullandı. Keser, seyircileri güldürürken bu ifadelere AKP ve MHP’li isimlerden tepki geldi.

AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, türkücünün Yahudi benzetmesini yaptığını söyleyerek eleştiride bulundu. Çopuroğlu, “Kayseri’yi küçümseyen Kayseri’de konser veremez” dedi. MHP’den istifa eden Baki Ersoy ise 81 yaşındaki Mustafa Keser'i tehdit etti.

"YAZIKLAR OLSUN"

Yaşananların ardından Mustafa Keser açıklama paylaştı: "

'Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim? Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ayağıma kurşun sıkıp, ekmeğimle oynayayım. Yersiz tepki gösteren arkadaşlar sevinebilir. 15 Mayıs Kayseri konserim salon yetkilileri tarafından iptal edildi. 150 kişi benden ekmek yiyor. Çalışan arkadaşlarımın ekmekleriyle oynadıkları için sevinsinler, hatta gurur duysunlar. Yazıklar olsun" dedi.

VİDEOSUNU YAYINLADI

Mustafa Keser, Çopuroğlu ile Ersoy'un açıklamalarına da değinerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için Meclis'te hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun. Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok. Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin."

Mustafa Keser'in açıklamasına sosyal ağlardan destek yağdı.

İŞTE O FIKRA

Keser’in sahnede anlattığı ve gericilerin hedefi haline gelmesine neden olan fıkra şöyle:

“Yahudi ile Kayserilinin farkı mı var oğlum? Yahudi de hesap kitap bilir, Kayserili de hesap kitap bilir. Kayseri’de bir gayrimüslim kardeşimiz İslam’a geçmeye karar vermiş. İslam’ın şartlarını araştırıyor oradan buradan. Bir dükkâna girip ‘Ben İslam’a geçeceğim de bu İslam’ın şartı kaçtır bana bir söyler misin’ diyor. Kayserili düşünüyor düşünüyor, ‘sekiz’ diyor. Yahudi ‘Beş olmasın sakın’ deyince Kayserili ‘O bize gelişi’ diyor.”