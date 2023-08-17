Kesilen ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da kesilen ağacın altında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Darboğaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte hayvanlara yaprak yedirmek için ağaç dalı kesmeye giden Mevlüde Seven (71), kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.