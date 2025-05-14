Kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti: CHP’li İnan Akgün Alp hakkında karar
Kars İl Başkanı’na yönelik sözleri nedeniyle Aralık 2024’te kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, yazılı ve sözlü özrü sonrası uyarı cezası alarak partide kaldı. Parti yetkilileri, sürecin sulhla tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Kaynak: ANKA
CHP Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, uyarı cezası alarak partide kaldı.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Sarıkamış İlçe Kongresi’nde Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'e yönelik sözleri nedeniyle, Aralık 2024’te Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.
Sözlü ve yazılı olarak Kars İl Başkanı Uludaşdemir’den ve olaya şahit olan herkesten özür dileyen Alp’e geçen hafta Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi.
Parti yetkilileri, Parlamentoda CHP Grubu'nun sandalye kaybetmemesi amacıyla sürecin sulh içinde çözülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.