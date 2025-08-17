Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti: Mücahit Birinci AKP'den istifa etti

AKP İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Haberin ardından Birinci, partiden istifa ettiğini duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Birinci, "Parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum" dedi.

Birinci, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam."

İL BAŞKANLIĞI DİSİPLİNE SEVK ETMİŞTİ

AKP İl Başkanlığı, Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar vermişti.

ÖZEL BELGE PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, AKP'li avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklanan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü görüştüğünü, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktarmıştı.

Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaşmıştı.