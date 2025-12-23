Kesin sonuç için üç isim Suriye’ye gitti: Şam’a tam destek gösterisi

Politika Servisi

Türkiye, Suriye denkleminde "ben de varım" demek için Şam’da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan oluşan heyet, çalışma ziyareti kapsamında Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya geldi.

Ziyaret, ABD askerlerine İŞİD saldırısı SDG ile ilişkiler, sınır ötesi operasyon gibib başlıkların konuşulduğu bir zamanda yapıldı. Özellikle SDG’nin Suriye güçlerine entegrasyonu ve 10 Mart Mutabakatı heyetin temel konusu oldu.

SON BIR YILI MASADA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmelerde 8 Aralık’ta Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Türkiye–Suriye ilişkilerinin geldiği nokta kapsamlı biçimde değerlendirildi. Siyasi diyalog, ekonomik iş birliği ve güvenlik alanlarında atılan adımların yanı sıra, Türkiye açısından kritik öneme sahip olan 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanma süreci de gündeme geldi.

Ziyarette ayrıca, İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik saldırıları sonucu ortaya çıkan güvenlik riskleri ve bölgedeki istikrarsızlığın Türkiye’ye olası yansımaları ele alındı. Taraflar, bölgesel gerilimin azaltılması ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasların ardından Suriyeli mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyonunun bölgesel istikrar açısından hayati olduğunu vurguladı. Fidan, SDG’nin entegrasyon sürecinde yeterli irade göstermediğini belirterek, örgütün bazı faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütmesinin Şam ile yürütülen görüşmelerde ciddi bir engel oluşturduğunu söyledi.

DEAŞ’la mücadele başlığının da görüşmelerin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Fidan, Şam yönetiminin artık Uluslararası DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’nun bir parçası olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin hem Şam yönetimiyle hem de koalisyonla birlikte sahadaki güvenlik risklerine karşı iş birliğini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Görüşmelerde ayrıca, Suriye’nin yeniden inşasına yönelik projeler, kamu kurumlarının kapasite artırımı, ticaretin geliştirilmesi ve mültecilerin onurlu ve güvenli geri dönüşü konuları da ele alındı. inşaat sektörüyle ilgili taleplerin her uluslararası temasta gündeme gelmesi artık gelenek haline geldi.