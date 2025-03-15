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Kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 15.03.2025 14:38
  • Giriş: 15.03.2025 14:38
  • Güncelleme: 15.03.2025 14:38
Kaynak: İHA
Kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Gaziantep’te silahlı tehdit suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, silahlı tehdit suçundan hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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