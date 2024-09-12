Kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 farklı suçtan 16 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 16 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.O. (37) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.O. cezaevine teslim edildi.