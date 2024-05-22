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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 22.05.2024 13:16
  • Giriş: 22.05.2024 13:16
  • Güncelleme: 22.05.2024 13:16
Kaynak: İHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B.T., isimli şahıs ile dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen M.Y., yakalanarak gözaltına allındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen her iki şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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