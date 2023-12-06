Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalanarak tutuklandı

Sivas’ta çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Operasyonda; nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, araç kaçırma ve alıkoyma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, birden fazla kişi ile tehdit suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs ve dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.