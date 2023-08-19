Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlar yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ’hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ile birlikte 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Mimarsinan ve Kayabaşı mahallelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "Mala zarar verme" suçlarından 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. ile birlikte 4’ü "Hırsızlık" suçundan olmak üzere toplam 11 şahıs yakalandı.

11 kişiden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi de cezaevine teslim edildi.