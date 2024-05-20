Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, vergi usul kanununa muhalefet suçundan arandığı ve 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.S., İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.