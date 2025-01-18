Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
Adıyaman’da hakkında 12 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.M.E., isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.