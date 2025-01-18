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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 18.01.2025 11:46
  • Giriş: 18.01.2025 11:46
  • Güncelleme: 18.01.2025 11:46
Kaynak: İHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da hakkında 12 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.M.E., isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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