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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 17:43
  • Giriş: 10.05.2025 17:43
  • Güncelleme: 10.05.2025 17:43
Kaynak: İHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. ve M.T. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.
Gözaltına alınan her iki şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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