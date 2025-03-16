Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Bartın'da, haklarında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Ö.A. (44) ve 18 yıl hapis cezası olan U.G. (55), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kentte 3 yıl önce yaşanan olay nedeniyle ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Ö.A. ve 33 farklı dolandırıcılık suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.G. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarla evlerinde yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.