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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 13:43
  • Giriş: 16.03.2025 13:43
  • Güncelleme: 16.03.2025 13:43
Kaynak: DHA
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Bartın'da, haklarında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Ö.A. (44) ve 18 yıl hapis cezası olan U.G. (55), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kentte 3 yıl önce yaşanan olay nedeniyle ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Ö.A. ve 33 farklı dolandırıcılık suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.G. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarla evlerinde yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

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