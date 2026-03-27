"Kesinlikle hiçbir zorlama olmadı"

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB Davası’nda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunmasını tamamlandı. Çalık’ın hakim, savcı ve avukat sorgusu yapıldı. Duruşmada söz alan İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e göndermede bulunarak, "Bakın asrın yolsuzluğu, bir siyasi kişilik, hele hele adaletin başındaysa diyemez. Bu gerçekten etki altında ders notu satmaya benzemez" dedi. İmamoğlu, duruşmada Murat Çalık’a sorular yöneltti.

ASRIN HUKUKSUZLUĞU

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası devam ediyor. İBB Davası’nda önceki gün “sahte” basın kartıyla yakalanan bir kişinin ardından dün basın mensuplarına tek tek İletişim Başkanlığı tarafından verilen turkuaz kartı kontrolü yapıldı. Duruşmada, bazı CHP’li milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

ÇAPRAZ SORGU

İBB Davası’nın 11. gününde dün savunmasını tamamlayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hakim, savcı ve avukat sorgusu yapıldı. Çalık, çapraz sorgu için tekrar kürsüye geldi. Hakim, Çalık’a etkin pişmanlıktan faydalanan ancak tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan iş insanı Adem Soytekin’le tanışıklığını sordu. Çalık, “Adem Soytekin’i 2014 yılında belediyede danışman olarak göreve başladığımda tanıdım. Tanımadığım bir insan değil, abisi olarak tanıyorum. Beraber oturup kalkıp maça gitmişliğimiz var. Ancak ‘ona şunu verin, bunu verin’ şeklinde hiçbir profesyonel ilişkim olmamıştır” dedi.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık’a soru yöneltmek üzere söz aldı. İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e göndermede bulunarak, "Bakın asrın yolsuzluğu, bir siyasi kişilik, hele hele adaletin başındaysa diyemez. Ama bu zor bir iş. Onun için lütfen buna imtina edin. Bu gerçekten etki altında ders notu satmaya benzemez. Onun için ısrarla söylüyorum ki, ısrarla ifade ediyorum ki burada "asrın yolsuzluğu" değil, asrın hukuksuzluğuyla mücadele ediyor ve demokrasi mücadelesi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde aday belirleme sürecinden başlayarak Çalık’a bir dizi soru yöneltti. İmamoğlu, 2019’da belediye başkan adaylığı teklifini kendisine ilettiğinde Çalık’ın ilk etapta olumsuz yanıt verdiğini hatırlatarak bu süreci teyit etti. Ardından hem 2019 hem de 2024 seçimlerinde belediye meclis üyeleri ve yönetici kadrolar konusunda herhangi bir talimatı, yönlendirmesi ya da baskısı olup olmadığını sordu. Çalık ise "Herhangi bir zorlamanız olmadı" ve "Kesinlikle olmamıştır" diyerek bu sorulara yanıt verdi, meclis listelerini ve yönetici kadroları kendi değerlendirmeleriyle oluşturduğunu ifade etti.

ÇALIK’A TEŞEKKÜR

İmamoğlu, şunları söyledi: “Duruşmada söz alan İmamoğlu, şunları söyledi: "Beylikdüzü denince benim de farklı bir bünyem var orada. Yaklaşık 35 yıl önce bir yatırımla adım attığımız, çocuklarımın doğup büyüdüğü ve hayatımın, yani bir doğduğum köy ve sonrasında Beylikdüzü desem yeridir, böyle çok özel 2 mekanla var olmuş bir kişiliğim. Dolayısıyla benim için de Beylikdüzü çok önemli. Elbette burada şu anda savunmasını yapan değerli kardeşim, değerli belediye başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık da bu anlamda değerli; aynı zamanda kişisel olarak da hem kardeşlik hukukumuz hem birbirine olan inançla da kıymetli bir arkadaşım. Ben, gerçekten güzel hizmetlerinden dolayı da Beylikdüzü’nde kendisini tebrik ediyorum. Çok özenli bir 6 yılı geçirmiştir. Eminim ki burada mahkum olduğu 1 yılda da aynı özenle süreçleri takip etmiştir diye de düşünüyorum. Uzaktan izlediğim kadarıyla da böyle bir durumdadır. Sürekli hüzünle karşıladığı için de o şekilde anlıyor ama ben başka türlü Gülseren annemize ifade edeyim ki; Mehmet Murat Çalık bir insanı yetiştirip, bu ülkeye hazırlayan bir anne olarak kendisine minnet duygularımı da iletmek isterim. Buradan hürmetlerimi de ileteyim kendisine."

HİÇBİR ŞEY ALMADIM

Ardından tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı. İddianamede, kendisiyle ilgili tek dayanağın etkin pişmanlıkçı Ahmet Sari’nin beyanı olduğunu vurgulayan Keleş, Cezalandırılmamın sebebi Sarı’nın ‘Fatih’in yeğeni Murat’a rüşvet verdim’ iddiasıdır. Bu ifade gerçeğe aykırı ve başka delil yok. Ben hiçbir şey almadım, teslim etmedim” dedi.

∗∗∗

‘SAHTE’ BASIN KARTINA TUTUKLAMA

Sahte kartla girip jandarmanın görüneceği şekilde fotoğraf çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP’li Tuzla ilçesi meclis üyesi E.Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne götürüldü. Şüpheli ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe E.Y.T.’nin tutuklanmasına karar verildi. Bakırköy başsavcılığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ davası duruşmalarında görüntü kaydeden ve sosyal medyadan paylaşanlar hakkında re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmıştı.

∗∗∗

TUTUKLU İNCELEMESİ HAFTAYA

İBB Davası'nda verilen aradan sonra konuşan mahkeme başkanı; haftaya Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, henüz savunması alınmayan tutukluların avukatlarının kısa savunmalar yapacağını ve Perşembe günü bir tutukluluk incelemesi yapılacağını onayladı. Ayrıca 6 Mayıs'ta da bir tutukluluk incelemeleri yapılacak. "Biz kontrolü dosya üzerinden yapmak istemedik" diyen mahkeme başkanı ayrıca, normalde tutuklu sanıkların savunmalarını Nisan sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını ama bu sürenin büyük bir olasılıkla uzayacağını söyledi. Mahkeme başkanı son olarak da salondaki boş kalan kısımlar için, içeri alınmayan sanık yakınlarının da alınmasını istedi. Yani her tutuklu sanık için bir aile yakını şeklindeki uygulama esnetildi.